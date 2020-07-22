Кабул, 22 июля, 2020, 23:52 — ИА Регнум. Представители военного командования США в Афганистане заявили о непричастности к авиаударам в провинции Герат, в результате которых погибло не менее восьми гражданских лиц, 22 июля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Министерство обороны Афганистана заявило, что расследует сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате атаки в районе Кхам Зиарат.

«Результаты расследования будут доведены до общественности и СМИ. Национальные силы обороны несут ответственность за защиту жизни и имущества людей» , — сказано в официальном заявлении.

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