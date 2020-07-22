* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 июля, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердило, что от авиаудара ВВС Афганистана в провинции Герат погибли гражданские лица, 22 июля сообщает агентство Reuters.

U.S. Air Force Авиаудар

Согласно заявлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), жертвами авианалета стали восемь мирных жителей, ранения получили 12 гражданских.

По сообщению местных властей, в результате авиаудара в районе Кхам Зиарат погибло 45 человек, однако большая часть из них — боевики.

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