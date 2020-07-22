Луганск, 22 июля, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Огневая точка ВСУ, из которой они обстреляли посёлок Знаменку в ЛНР, была подавлена, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.

ИА Красная Весна Солдаты в окопах. Донбасс

По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в результате один киевский силовик погиб и один получил ранение.

Также бойцы ЛНР обезвредили украинскую боевую машину пехоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Знаменка была обстреляна украинскими формированиями вечером 22 июля из вооружения БМП-2. Повреждён жилой дом.