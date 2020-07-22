Бойцы ЛНР ликвидировали огневую точку, из которой ВСУ атаковали Знаменку
Луганск, 22 июля, 2020, 23:42 — ИА Регнум. Огневая точка ВСУ, из которой они обстреляли посёлок Знаменку в ЛНР, была подавлена, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.
ИА Красная Весна
Солдаты в окопах. Донбасс
По словам офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, в результате один киевский силовик погиб и один получил ранение.
Также бойцы ЛНР обезвредили украинскую боевую машину пехоты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Знаменка была обстреляна украинскими формированиями вечером 22 июля из вооружения БМП-2. Повреждён жилой дом.