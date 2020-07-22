Луганск, 22 июля, 2020, 23:27 — ИА Регнум. Село Знаменка (Славяносербский район, ЛНР) подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщает 22 июля управление Народной милиции республики.

ИА Красная Весна Останки снарядов

Знаменка была атакована из вооружения БМП-2, по мирным жителям выпущены два десятка боеприпасов. Повреждение получил фасад жилого дома на улице Жукова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний год обстрелами со стороны ВСУ в ЛНР убиты трое мирных жителей. Ранения получили 40 гражданских лиц республики.