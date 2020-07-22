Серпухов, Московская область, 22 июля, 2020, 23:18 — ИА Регнум. В подмосковном Серпухове откроется «дом мороженого», в котором также будет располагаться музей кукол. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

Мороженное

Отмечается, что на данный момент на объекте закончены все ремонтные работы. Дом мороженого для посетителей должен открыться в сентябре.

В рамках проекта гостям предоставят возможность попробовать различные виды мороженого, в том числе жареное. Кроме того, в помещении будет представлена экспозиция кукол. Кроме того, организаторы планируют проводить экскурсии и мастер-классы.

Как сообщало ИА REGNUM, полигон «Лесная» в Серпухове будет закрыт уже в 2020 году.