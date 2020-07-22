Вашингтон, 22 июля, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Индию «пересмотреть цепочки поставок» и уменьшить зависимость от Китая, 22 июля сообщает агентство Reuters.

(сс) US Embassy Panama Майк Помпео

Выступая в рамках онлайн-саммита Бизнес-совета США и Индии, Помпео призвал партнеров «уменьшить зависимость от китайских компаний в таких областях, как телекоммуникации, медицинские поставки».

Помпео отметил, что для Индии снижение зависимости от Китая является вопросом безопасности. Он также возложил на Китай вину за столкновение китайских и индийских пограничников, которое произошло в июне в Гималаях.

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