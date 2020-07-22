Киев, 22 июля, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала бывшего силовика Андрея Байдалу. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает УНН со ссылкой на информацию СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

Сообщается, Байдалу было заявлено о подозрении по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц», и он был арестован.

Напомним, что в июне 2019 министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики заявило, что Байдала, он же «Швед», — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа 2018 года.