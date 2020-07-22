Москва, 22 июля, 2020, 22:47 — ИА Регнум. 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. «Можно прогнозировать ее снижение до 4%, что неизбежно приведет к определенным изменениям в российской экономике, которые, в свою очередь отразятся на малом и среднем бизнесе, а также на физических лицах. Сейчас главная задача финансово-экономического блока правительства — реанимировать ситуацию в российской экономике после пандемии, так как ограничительные меры очень негативно сказались и на деловой активности, и на благосостоянии граждан. Необходимо «подхлестнуть» инвестиционную привлекательность России и потребительский спрос, а для этого нужно сделать деньги дешевле», — заявил 22 июля ИА REGNUM эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Однако, по его мнению, снижение ключевой ставки повлечет за собой ряд закономерных последствий. Первое последствие — высокая вероятность роста снятия денег с депозитов гражданами. Если ключевая ставка составит 4%, то доходность по вкладам будет еще меньшей. Следовательно, граждане поспешат забрать свои средства из банков, либо перевести их в валюту, купить золото или недвижимость, так как держать небольшие деньги на таких мизерных процентных ставках будет совершенно невыгодно.

«Граждане будут искать иные пути инвестирования своих средств. В то же время тотального оттока денежных средств из банков не произойдет, так как российский вкладчик в целом отличается консервативностью и предпочитает, пусть и менее доходные, но надежные финансовые инструменты. Банковские депозиты застрахованы Агентством по страхованию вкладов (до 1,4 млн рублей), поэтому воспринимаются как куда более надежное вложение, чем те же акции и иные ценные бумаги. Свою роль играет и отсутствие у большинства вкладчиков должной финансовой грамотности, позволяющей более активно использовать иные финансовые инструменты», — пояснил Вершинин.

Второе последствие, по его словам, более позитивное для граждан: снизятся ставки по ипотечным и потребительским кредитам, что сделает их более доступными. Но одновременно повысятся и требования банков к заемщикам, поскольку финансовые организации не станут рисковать ради невысоких процентов. «Более низкие ставки по кредитам тем не менее смогут повлиять на увеличение потребительского спроса, в том числе на рост ипотечного кредитования и, соответственно, простимулировать продажи жилой недвижимости, которые притормозились из-за кризиса на рынке, вызванного пандемией и ограничительными мероприятиями», — добавил эксперт.

Что же касается последствий для банков, то они пока представляются не особо позитивными, отметил Вершинин: «Уже сейчас представители банков жалуются на то, что им не выгодно выдавать льготную ипотеку. Если ключевая ставка Банка России снизится, то выгода от выдачи ипотеки станет еще меньшей, и тогда единственным способом заинтересовать банки и убедить их оставить этот льготный продукт будет финансовое субсидирование со стороны государства. Кстати, снижение стоимости ипотечных кредитов на фоне сокращения привлекательности депозитов приведет к росту спроса на недвижимость со стороны той части населения, которая предпочтет перевести часть своих накоплений в квартиры или апартаменты, инвестируя средства в их приобретение, в том числе и с частичным использованием ипотечного кредитования. Также не исключено, что низкая ставка повысит деловую активность реального сектора экономики, что, в свою очередь, благоприятно повлияет на бюджетную платформу государства посредством «интенсификации» налогов».