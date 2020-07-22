Калуга, 22 июля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Недавнее обрушение из-за ливня части подпорной стены на строительстве второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге стало причиной рабочего визита в город министра культуры РФ Ольги Любимовой сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Admoblkaluga.ru Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге.

«Отчасти поэтому мы вместе сегодня здесь собрались, прошли по территории, пообщались со строителями. Данная ситуация не повлияет на сроки открытия музея, оно должно состояться ко Дню космонавтики в 2021 году», — сказала Любимова.

Министр подчеркнула, что, несмотря на все минусы, пандемия скорректировала деятельность научного отдела и позволила более тщательно подготовиться к открытию экспозиции. Новое музейное пространство Калуги позволит увеличить число посетителей музея истории космонавтики на 700 тысяч человек в год.

В новом трехэтажном здании высотой 20,5 м будут созданы 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория. Техническая готовность объекта — 82%. Проект реализуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в Калужской области за счёт средств федерального бюджета.