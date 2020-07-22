Музей истории космонавтики в Калуге будет сдан в срок — Любимова
Калуга, 22 июля, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Недавнее обрушение из-за ливня части подпорной стены на строительстве второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге стало причиной рабочего визита в город министра культуры РФ Ольги Любимовой сообщили 22 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области
«Отчасти поэтому мы вместе сегодня здесь собрались, прошли по территории, пообщались со строителями. Данная ситуация не повлияет на сроки открытия музея, оно должно состояться ко Дню космонавтики в 2021 году», — сказала Любимова.
Министр подчеркнула, что, несмотря на все минусы, пандемия скорректировала деятельность научного отдела и позволила более тщательно подготовиться к открытию экспозиции. Новое музейное пространство Калуги позволит увеличить число посетителей музея истории космонавтики на 700 тысяч человек в год.
В новом трехэтажном здании высотой 20,5 м будут созданы 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория. Техническая готовность объекта — 82%. Проект реализуется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в Калужской области за счёт средств федерального бюджета.