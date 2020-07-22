Женева, Швейцария, 22 июля, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны проявить осторожность и не торопиться с открытием школ в условиях эпидемии коронавируса, 22 июля сообщает пресс-центр ВОЗ.

Алексей Колчин ИА REGNUM В школьном классе

«Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть наших детей в школу. Но самое эффективное, что можно для этого сделать — это остановить болезнь в наших сообществах» , — заявил в ходе онлайн-конференции директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Отметим, ВОЗ ожидает окончания испытаний вакцины от COVID-19 и начала вакцинации не ранее первой половины 2021 года.

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