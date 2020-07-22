Москва, 22 июля, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Пассажир погиб под колёсами электропоезда на Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метрополитен

По информации ведомства, инцидент произошёл на станции «Красные ворота». Мужчина упал с платформы на жёсткий путь под прибывающий состав, от полученных травм он скончался.

В микроблоге столичной подземки в Twitter сообщается, что на участке Сокольнической линии от станции «Комсомольская» до станции «Парк культуры» было временно приостановлено движение поездов.

Отмечается, что в настоящее время движение на линии осуществляется с увеличенным интервалом, так как «после случая на станции «Красные ворота» необходима дополнительная проверка поезда».

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.