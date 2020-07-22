Челябинск, 22 июля, 2020, 21:37 — ИА Регнум. В Челябинске оказался подтоплен один из этажей нового здания тубдиспансера, в котором сейчас функционирует стационар для пациентов с COVID-19. Об этом пишут СМИ.

Цитата из х∕ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР За стеной дождя

Объект находится на улице Комаровского. Причиной потопа стал ливень. Как заявила изданию 74.ru первый вице-губернатор Южного Урала Ирина Гехт, все пациенты были переведены на второй и третий этажи. Подрядчики, которые строили здание, уже заделали место, которое протекало. Также им предстоит за свой счёт восстановить 15 кв. метров потолочного гипсокартона и провести косметический ремонт.

К ситуации также подключилась прокуратура. Идёт проверка. Отметим, на смену длительной аномальной жаре на Урал пришла другая напасть — дожди. Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля из-за них подтопило часть города Нижние Серги в Свердловской области.