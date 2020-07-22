Тюмень, 22 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. В Тюменской области по итогам полугодия объём организованных плановых закупок по национальным проектам составил практически 100%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на доклад заместителя губернатора Владимира Сысоева.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Запланировано к контрактованию на 2020 год 9,6 млрд рублей, проторговано уже более 80%. Всего на реализацию национальных проектов в текущем году в Тюменской области запланировано более 19 млрд рублей», — доложил Владимир Сысоев на заседании правительства Тюменской области 22 июля.

Губернатор региона Александр Моор напомнил, что правительство России ставит перед регионами задачу максимально быстро возвращать деньги в экономику.

«Конечно, если контракт не исполнен, платить не надо. Но там, где уже все сделано, акты о приёмке подписаны — проводите оплату незамедлительно», — дал поручение Александр Моор.