Луганск, 22 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Заседание Контактной группы по Донбассу завершено, заявил представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Дейнего «Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции завершилось».

В МИД Донецкой Народной Республики уточнили дату следующего заседания Контактной группы:

«Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа».

Напомним, в составе Контактной группы действуют четыре рабочие подгруппы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: