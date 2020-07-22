Луганск, 22 июля, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Заседание Контактной группы по Донбассу завершено, заявил представитель ЛНР на переговорах Владислав Дейнего, сообщает 22 июля ЛуганскИнформЦентр.

Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
«Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции завершилось».
Дейнего

В МИД Донецкой Народной Республики уточнили дату следующего заседания Контактной группы:

«Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 19 августа».

Напомним, в составе Контактной группы действуют четыре рабочие подгруппы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений:

  • по вопросам безопасности;
  • по политическим вопросам;
  • по вопросам внутренне перемещённых лиц и беженцев и гуманитарному содействию;
  • по экономическим вопросам и вопросам восстановления.