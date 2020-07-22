Копенгаген, 22 июля, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео признал, что США «опоздали на вечеринку» в Арктике, 22 июля сообщает агентство Reuters.

Mil.ru Российские солдаты в Арктике

«Мы вели себя немного наивно, наблюдая, как не только русские, но и китайцы проявляли интерес все более агрессивно. Мы немного опоздали» , — заявил Помпео в ходе дипломатического визита в Копенгаген.

Помпео отметил, что США и раньше «опаздывали на вечеринки», однако это еще ничего не значит, и пообещал «добиться успеха» в Арктике.

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