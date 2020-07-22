Москва, 22 июля, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Украина согласовала прекращение огня с 27 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом сообщил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Министерство обороны Украины

«Нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения. Меры по обеспечению режима прекращения огня между Киевом и Донбассом должны вступить в силу 27 июля», — заявил Грызлов журналистам.

Он отметил, что украинская сторона после пятимесячного сопротивления нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском.

Вместе с тем бессрочное перемирие, согласованное контактной группой, действует в Донбассе с 21 июля 2019 года.