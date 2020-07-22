ВОЗ отчиталась о «хорошем прогрессе» в создании вакцины от COVID-19
Женева, Швейцария, 22 июля, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует «хороший прогресс» в деле создания вакцины от коронавируса, 22 июля сообщает пресс-служба ВОЗ.
Лабораторные исследования
Тем не менее, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан объявил на онлайн-конференции, что вакцинирование станет возможно только в 2021 году.
«Это реально возможно в первой половине следующего года, когда люди начнут получать прививки», — заявил Райан.
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