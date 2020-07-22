Женева, Швейцария, 22 июля, 2020, 21:17 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует «хороший прогресс» в деле создания вакцины от коронавируса, 22 июля сообщает пресс-служба ВОЗ.

Лабораторные исследования

Тем не менее, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан объявил на онлайн-конференции, что вакцинирование станет возможно только в 2021 году.

«Это реально возможно в первой половине следующего года, когда люди начнут получать прививки» , — заявил Райан.

Читайте также:США заказали 100 млн доз вакцины против SARS-CoV-2 у Pfizer и BioNTech