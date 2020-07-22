Екатеринбург, 22 июля, 2020, 21:16 — ИА Регнум. На севере Свердловской области продолжается пожар в заповеднике «Денежкин камень». Площадь огня расширяется, сообщили журналистам в учреждении.

Лесной пожар

С 19 гектаров она возросла до 23-х. Воду к месту пожара вынуждены носить от реки.

Ранее сбрасывавший жидкость вертолёт МЧС в этот раз отсутствовал. Как пояснили журналистам в региональном управлении МЧС, он был задействован в Нижних Сергах, где 20 июля произошло наводнение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в заповеднике начался 17 июля. Сейчас пламя распространяется и локализовать его пока не удаётся.