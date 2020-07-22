Кострома, 22 июля, 2020, 20:52 — ИА Регнум. Школу в поселке Якшанга Поназыревского района Костромской области обещают достроить к 1 августа 2021 года. Об этом сообщает администрация региона.

Adm44.ru На этом месте в 2021 году должна появиться полноценная школа на 120 учеников

Напомним, строительство школы на 120 учеников взамен деревянного здания в Якшанге начали в 2017 году. На объекте сменилось несколько подрядчиков, но ни один из них не смог уложиться в сроки, правильно забить сваи и сделать гидроизоляцию.

В 2020 году для школы нашли нового исполнителя — конкурс выиграла московская фирма «СК Высота». Сейчас рабочие заканчивают возведение первого этажа и монтируют второй этаж учебного заведения. Возвести коробку здания подрядчик пообещал к концу 2020 года.

«Сейчас заканчиваем строительство первого этажа и выходим на монтаж второго этажа. Есть небольшое отставание, оно связано с погодными условиями, но основная причина — большое количество переделок за прошлым подрядчиком», — рассказал генеральный директор ООО «СК Высота» Сергей Фадеев.

Отставание от сроков составляет около недели, но работы должны быть завершены до 1 августа 2021 года. Цена контракта составляет 155 млн рублей. Для ускорения процесса фирма хочет нанять на работу местных жителей, которые зарегистрированы в службе занятости.