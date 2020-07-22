Витория-Гастейс, Испания, 22 июля, 2020, 20:50 — ИА Регнум. Литовский «Жальгирис» близок к подписанию контракта с форвардом Патрисио Гарино. Согласно информации журналиста Донатас Урбонаса, стороны договорятся о двухлетнем соглашении.

Luisina Persico Патрисио Гарино

27-летний аргентинец последние три года провел в чемпионате Испании, выступая за местную «Басконию». В это межсезонье игрок отклонил несколько предложений по продлению контракта с клубом и твердо указал на то, что хочет покинуть клуб.

Гарино не выходил на площадку с ноября 2019 года в связи с разрывом крестообразной связки правого колена. Из-за чего в минувшем сезоне Патрисио провел лишь восемь матчей в чемпионате Испании, набирая 10,3 очка, 2,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за встречу.