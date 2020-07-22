Курган, 22 июля, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В Курганской области засуха, которая стояла в регионе две недели, уничтожила 25 тыс. га посевов, что составляет 2% от всей посевной площади. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заместитель главы региона Владимир Архипов.

Засуха

«Важно, что состояние агрокультур на начало уборки хорошее, во многом за счёт благоприятных условий в зимне-весенний период. Впереди предстоит уборка яровых, площадь посевов которых в этом году около 1,3 млн га. Ситуация сложная, но не критичная, и находится на постоянном контроле департамента АПК», — заверил Владимир Архипов, говоря об урожае.

В форс-мажорных ситуациях хорошее подспорье — страхование посевов, напомнил Архипов. При этом предусмотрена государственная поддержка с возмещением хозяйствам 50% начисленной страховой премии.