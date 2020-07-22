Челябинск, 22 июля, 2020, 20:40 — ИА Регнум. В Челябинске бизнесмен заплатил в бюджеты налоги на сумму больше 1,2 млн рублей только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, в 2018 году он продал участок земли за более чем 7 млн рублей и уклонился от уплаты налогов. По данному факту завели дело.

После возбуждения дела подозреваемый уплатил налоги. На основании этого СКР прекратил его уголовное преследование.