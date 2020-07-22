Кострома, 22 июля, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Компенсация расходов на поездки по России поможет Костроме избавиться от клише транзитного города и повысит спрос на санаторно-курортные туры. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

Наталья Диева ИА REGNUM Памятник Снегурочке в Костроме

«История с кэшбеком может дать хорошее развитие санаторному туризму, задержать у нас индивидуалов, простимулировать детский и познавательный туризм. Конечно, в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы с Костромы было снято клише транзитного города для туристов. Недавно мы приняли стратегию развития туризма региона до 2035 года, и одна из главных задач — снижение доли экскурсантов в структуре турпотока. Поясню: экскурсант это тот человек, который практически проезжает мимо, задерживаясь у нас на несколько часов, а турист — тот, кто ночует. Мы желаем, чтобы гость приезжал к нам, ночевал, и смотрел не только Кострому, но и другие города области. Например, турист может жить в здравнице «Сосновый бор», но приехать в Кострому, купить ювелирное украшение для любимой и поесть сыра в ресторане», — сказал Свистунов.

Возврат денег за поездки внутри России — удачное решение на фоне ситуации с ограничениями по заграничным турам, считает директор терема Снегурочки и Музея сыра в Костроме Сергей Ступаков. По наблюдениям эксперта все больше россиян, предпочитавших отдыхать за пределами страны, проявляют интерес к малым городам.

«В нынешней ситуации все очень нестабильно, перемены происходят буквально каждый день. Иногда у нас нет записи на день, а на следующие сутки полный музей гостей. В Кострому начали заезжать очень и очень известные люди. Например, сегодня в музей Снегурочки зашёл один из первых лиц государства, связанный с госкорпорацией. И это не что-то специально запланированное, человек просто ездит по Золотому кольцу. В туристической среде кэшбэк восприняли конечно, большей частью позитивно. Эта мера хорошо поддержит легальный бизнес, сертифицированные гостиницы. Разговаривал с туроператорами — да, есть сомнения в части того что у нас мало гостя, который останавливается надолго, но может как раз в связи с этими событиями он и появится? Также как я понял по этой системе можно будет оплатить круизные теплоходы, что интересно для частных музеев. Ненадолго, но мы получим гостя», — добавил Ступаков.

Напомним, 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России. Система кэшбека будет работать в 55 российских регионах, в том числе Костромской области. Сумма компенсации варьируется от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить бонус, покупатель должен соблюсти ряд условий — приобретать тур у оператора по внутреннему туризму из единого федерального реестра и оплачивать покупку картой «МИР». Кроме того, стоимость тура должна быть не меньше 25 тысяч рублей, а продолжительность — минимум 5 ночей.