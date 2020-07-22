Москва, 22 июля, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Руководителем департамента образования и науки Москвы назначен Александр Молотков. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Александр Молотков

Указ о назначении Молоткова размещён на официальном портале мэра столицы. К исполнению своих обязанностей он должен будет приступить с 23 июля.

«В соответствии со статьями 41, 44 Устава города Москвы и статьей 5 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 г. № 65 «О Правительстве Москвы» назначить Молоткова Александра Борисовича на должность министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы с 23 июля 2020 года на срок полномочий Мэра Москвы, освободив от замещаемой должности заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — сказано в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, Исаак Калина был отстранен с должности руководителя департамента образования и науки столицы по собственной инициативе.