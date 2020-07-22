Вашингтон, 22 июля, 2020, 20:17 — ИА Регнум. Существенных столкновений российских и американских военных в Сирии не было, сообщил 22 июля журналистам генерал-майор ВВС США Кеннет Экман.

U.S. Army Американские военные

Комментируя видео из интернета о преследовании американским патрулём в Сирии российских военных, Экман сказал, что русские и американцы не проявили в этой ситуации «должного профессионализма».

Экман «В основном русские соблюдают действующие протоколы».

Американский военный пояснил, что военнослужащие России и американцы в Сирии «перемещаются по одним и тем же местам», поэтому они весьма нередко вступают в контакт — «и в воздухе, и на земле».

По его словам, американцы делают всё, чтобы избегать конфликтов, при этом уделяют большое внимание соблюдению протоколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, упоминавшееся выше видео появилось в интернете в начале июня. Американский патруль пытался помешать движению российского патруля.