Кострома, 22 июля, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В Костромской области зарегистрировано 20 тысяч владельцев, на руках у которых находится более 30,5 тысяч единиц оружия. Такую статистику ИА REGNUM предоставили в региональном управлении Росгвардии. При этом, 99% обладателей оружия в регионе — мужчины.

Наталья Диева ИА REGNUM

Каждый год в Костромской области выдается примерно 2 тысячи лицензий на оружие. В основном огнестрелы и пневматику костромичи приобретают для охоты и самообороны.

«На территории Костромской области в большей степени гражданами приобретается гражданское оружие для проведения охоты и самообороны — охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и оружие самообороны», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос ИА REGNUM.

По оценке начальника Управления Росгвардии по Костромской области, в 2018 году область «стояла на передовых позициях в стране по количеству владеющих оружием». Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM подполковник запаса Анатолий Каширин, количество оружия, имеющегося на руках у костромичей, сопоставимо с количеством вооружения трёх дивизий.

Отметим, что актуальной для костромского региона остается проблема незаконного оборота оружия. Так, в 2019 году в области изъяли 76 единиц незарегистрированного оружия и 2716 боеприпасов.