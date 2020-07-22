Санкт-Петербург, 22 июля, 2020, 20:15 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» сообщил о заключении контракта с американским центровым Грегом Монро, информирует портал Eurobasket.

Keith Allison Грег Монро

Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему баскетболисту со стороны клубов из НБА, игрок изучал варианты продолжения карьеры за океаном.

Минувший сезон Монро провел в составе мюнхенской «Баварии». В 28 встречах прошедшего розыгрыша Евролиги игрок в среднем набирал 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи за матч.