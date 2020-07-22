Москва, 22 июля, 2020, 19:54 — ИА Регнум. Пакет поправок в Семейный кодес России, внесённый в Госдуму группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной, является последовательным развитием и детализацией волеизъявления российского народа, проявленного на референдуме по поправкам к Конституции, заявила в своей статье, опубликованной 21 июля на сайте «Русской Народной Линии», член Ассоциации юристов России Альбина Волкова.

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

Волкова, также являющаяся членом Союза журналистов России и экспертом организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», отметила, что основой для законопроекта является статья 114 Конституции РФ.

Она обратила внимание, что предпринимавшиеся агрессивные попытки продвижения в России ювенальных технологий воспринимались российским обществом как попытки уничтожения института семьи, создавали сильное социальное напряжение и угрожали безопасности государства, поскольку создавали предпосылки к деформации российской правовой системы.

Волкова отметила, что все эти проблемы были учтены при создании законопроекта, вобравшего в себя предложения, высказанные во время заседаний в Совете Федерации, мероприятий Общественной палаты РФ, на круглых столах и во время обсуждений в регионах.

По мнению эксперта, главные поправки имеют отношение к следующим статьям Семейного кодекса: статья 14 («Обстоятельства, препятствующие заключению брака»), статься 54 («Право ребенка жить и воспитываться в семье»), статья 56 («Право ребенка на защиту») и статья 77 («Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью»).

«Это именно те рычаги, которые регламентируют в правовом поле защиту, прежде всего, самых незащищенных — детей», — написала Волкова.

Обсуждая в тексте статьи поправки к ст. 77 кодекса эксперт обратила внимание, что сейчас любой представитель органа опеки может «по своему пониманию трактовать наличие «угрозы жизни и здоровью ребенка», и только на этом основании разлучить родителей с детьми на долгие месяцы, а то и годы».

Она отметила, что предлагаемые законопроектом изменения сделают невозможным «беспредел», который сегодня осуществляют чиновники при отобрании детей у родителей.

«По действующему СК РФ, органы опеки в большинстве случаев просто силовым методом без наличия документов на момент отобрания, забирали детей и помещали их в детские учреждения, не сообщая родителям место нахождения детей» . Альбина Волкова

В данном случае, как пишет эксперт, родители попадали в ситуацию, в которой они оказывались совершенно бесправны, в частности потому, что у них в таком случае даже не оказывалось на руках никаких документов, наличие которых позволило бы сразу же обжаловать действия чиновников.

«До вынесения решения суда (а суды могут длиться год и более), родителей не пускали к детям, всячески препятствовали общению с ними. Подобные действия родители, попавшие под такой прессинг, называли не менее как фашистскими методами», — написала Волкова

Член Ассоциации юристов России добавила, что в её практике был случай, когда ребёнка в возрасте трёх месяцев сразу после изъятия из семьи оформили как сироту и отдали на усыновление. Притом, что он имел родственников: бабушку, тетю, брата и сестру. Борьба за возвращение несовершеннолетнего в семью длилась более года.

Эксперт подчеркнула, что поправки в законопроекте «полностью исключают подобный произвол», поскольку в случае их внесения в статье 77 Семейного кодекса будут чётко прописаны допустимые действия органов опеки и попечительства и порядок действий судов в случае отобрания детей из семьи. Кроме того, в ней также будут прописаны нормы, определяющие дальнейшую судьбу ребёнка, которые не позволят нарушать его права на родственные связи.

Альбина Волкова в конце статьи подчеркнула, что законопроект, создававшийся группой юристов и поданный в Госдуму группой членов Совета Федерации, направлен на укрепление института семьи, является актуальным, своевременным и «стратегически важным для страны».

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Елена Мизулина с группой сенаторов 14 июля 2020 года внесла в Государственную думу РФ пакет законопроектов, в который также входит проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях укрепления института семьи».

Читайте также: Пресловутую ювеналку вновь всучивают под предлогом защиты детей

До этого, 10 июля 2020 года, в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли законопроект, который описывает процедуру ускоренного отобрания детей у родителей в досудебном порядке.

Многие эксперты раскритиковали эту инициативу, в частности, судья в почётной отставке Людмила Виноградова заявила, что этот проект игнорирует многолетнюю работу, которую провела группа Елены Мизулиной, и в действительности не учитывает приоритет интересов ребёнка. По мнению Виноградовой, законодательная инициатива Клишаса и Крашенинникова фактически направлена на узаконивание творящегося произвола.