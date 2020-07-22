Нью-Йорк, США, 22 июля, 2020, 19:44 — ИА Регнум. По мнению аналитиков нефтяного рынка, новые отчеты о росте запасов в США показывают, что рынку снова грозит «перенасыщение», 22 июля сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Угроза перенасыщения стала постоянным явлением на рынке нефти. Это будет продолжаться, пока спрос на нефть в США будут подрывает неспособность страны сдержать пандемию COVID-19» , — отмечает аналитик PVM Стивен Бреннок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 июля Американский институт нефти (API) объявил о недельном росте запасов нефти в США на 7,5 млн баррелей.

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