Москва, 22 июля, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Цифровизация поможет России перейти на прогностическую модель управления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Генерального совета «Партии роста», омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики, президент ГК Seldon Илия Димитров.

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Комментируя заявления председателя правительства РФ, заявившего, что цифровизация поможет России выйти в число лидеров, Димитров заявил, что такое утверждение вполне соответствует реальному положению дел.

«Цифровизация системы поможет нам перейти на прогностическую модель управления. Важным аспектом в этой задаче являются несколько вещей — это качество данных, технология их обработки и возможность изменения бизнес-процессов, которые, к сожалению, отстали от реалий, что было подтверждено работой с регуляторной гильотиной. Многие вещи, прежде чем оцифровывать, нужно пересмотреть», — сказал Димитров.

В целом же, отмечает эксперт, плюсы от цифровизации государственного управления очевидны: это и принципиально иная система качества предоставления услуг для предприятий и граждан, и снижение временных издержек.