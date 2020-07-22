Тамбов, 22 июля, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 июля, ознакомился с инновационными научными разработками Тамбовского государственного технического университета и высоко оценил перспективы их практического применения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин посетил Тамбовский государственный технический университет

Губернатор посетил Тамбовский государственный технический университет. Ректор вуза Михаил Красняский показал ему Центр коллективного пользования научным оборудованием «Получение и применение полифункциональных наноматериалов» и инжиниринговый центр «Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения».

Глава региона ознакомился с научными направлениями работы ТГТУ, связанными с синтезом углеродных наноструктур и их применением. Ему продемонстрировали образцы композитов на основе углеродных наноструктур, модифицированных эмеральдином. Эти материалы планируется применять в фильтрационных блоках кондиционеров для дезактивации вирусов и бактерий.

Кроме того, Александру Никитину показали опытные образцы упрочненных полимерных композитов и способы диагностики их физико-механических свойств на испытательной машине, а также оборудование для исследования термостабильности функциональных материалов и опытные образцы аэрогелей и мезопористого углерода для селективного извлечения различных компонентов из водных сред.

Губернатор высоко оценил перспективу использования этих разработок в производстве и поблагодарил руководство и сотрудников университета за организацию научной деятельности и вовлечение в нее студентов.

«Инжиниринговый центр ставит своей основной задачей разработку новых технологий, производство новых материалов, которые обязательно найдут свое применение на практике и будут востребованы производителями высокотехнологичной продукции. Не знаю, символично это или нет, но есть какая-то параллель между этой лабораторией, ее функционированием и нашей молодежью. Ведь целевая задача нашей новой молодежной политики — взрастить новые молодые кадры, которые необходимы сегодня нашей Тамбовской области как воздух», — подчеркнул Александр Никитин.

Также губернатор посетил «Фабрику процессов». Это учебная площадка, где практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства осуществляется в интерактивном режиме посредством имитации реальных процессов. Площадка была создана на базе ТГТУ в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по инициативе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» при поддержке администрации региона. В 2020 году на «Фабрике процессов» планируется обучить около 400 сотрудников предприятий региона.