Тамбовский губернатор высоко оценил новые разработки сотрудников ТГТУ
Тамбов, 22 июля, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 22 июля, ознакомился с инновационными научными разработками Тамбовского государственного технического университета и высоко оценил перспективы их практического применения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Губернатор посетил Тамбовский государственный технический университет. Ректор вуза Михаил Красняский показал ему Центр коллективного пользования научным оборудованием «Получение и применение полифункциональных наноматериалов» и инжиниринговый центр «Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения».
Глава региона ознакомился с научными направлениями работы ТГТУ, связанными с синтезом углеродных наноструктур и их применением. Ему продемонстрировали образцы композитов на основе углеродных наноструктур, модифицированных эмеральдином. Эти материалы планируется применять в фильтрационных блоках кондиционеров для дезактивации вирусов и бактерий.
Кроме того, Александру Никитину показали опытные образцы упрочненных полимерных композитов и способы диагностики их физико-механических свойств на испытательной машине, а также оборудование для исследования термостабильности функциональных материалов и опытные образцы аэрогелей и мезопористого углерода для селективного извлечения различных компонентов из водных сред.
Губернатор высоко оценил перспективу использования этих разработок в производстве и поблагодарил руководство и сотрудников университета за организацию научной деятельности и вовлечение в нее студентов.
Также губернатор посетил «Фабрику процессов». Это учебная площадка, где практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства осуществляется в интерактивном режиме посредством имитации реальных процессов. Площадка была создана на базе ТГТУ в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» по инициативе АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» при поддержке администрации региона. В 2020 году на «Фабрике процессов» планируется обучить около 400 сотрудников предприятий региона.