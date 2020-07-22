Москва, 22 июля, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 14 по 20 июля в среднем не изменились после роста на 0,1% в предыдущую неделю и на 0,3% за неделю до этого. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инфляция за периодс начала июля, по оценке ведомства, составила 0,4%, с начала текущего года — 3%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров заметно подорожали сахар-песок — на 0,9%, свинина и гречневая крупа — на 0,5%, куриные яйца, подсолнечное масло и печенье — на 0,4%, рис, пшеничная мука, мясные консервы и чай — на 0,3%. В то же время пшено подешевело на 0,3%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,5%, в том числе репчатый лук стал дешевле на 4,3%, картофель и помидоры — на 4,0%, огурцы — на 3,4%, капуста — на 0,8%. Одновременно с этим морковь стала дороже на 2,6%, яблоки — на 1,6%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, зубные щётки подорожали на 0,6%, хозяйственное и туалетное мыло, детские подгузники — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, стиральный порошок и туалетная бумага — на 0,1%. Сухие корма для домашних животных при этом подешевели на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, по оценке Росстата, за неделю выросли на 0,2%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.

Тарифы на горячее и холодное водоснабжение и водоотведение выросли на 0,1−0,4%. Проезд в городском автобусе подорожал на 0,1%.