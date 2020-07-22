Калуга, 22 июля, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, состоялось заседание Городской думы Калуги. Депутаты внесли изменения в устав города. Поправки предусматривают наличие в Городской управе Калуги должностей заместителя городского головы — главного архитектора и первого заместителя городского головы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В устав Калуги внесены изменения

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, введение должности главного архитектора обеспечит наиболее компетентный и профессиональный подход к реализации архитектурной деятельности, разработке новых концепций развития Калуги, восстановлению памятников архитектуры, а также сохранению культурного и исторического облика города. Введение должности первого заместителя городского головы будет способствовать совершенствованию процессов координации всех органов городской управы, в том числе в период временного отсутствия городского головы.

Ранее изменения в устав были одобрены участниками публичных слушаний. Также были внесены изменения в решение Городской думы «Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии».

Пресс-служба Городской думы Калуги В устав Калуги внесены изменения

В перечень дополнительно включаются следующие отрасли: «Производство изделий народных художественных промыслов», «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы», «Печатание газет», «Издание книг, газет, журналов и периодических изданий», «Деятельность в области телевизионного и радиовещания», «Деятельность сетевых изданий» и «Деятельность информационных агентств».

Парламентарии согласовали сделку муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса», связанную с открытием невозобновляемой кредитной линии. Предприятие планирует взять в Сбербанке кредит в размере 61 миллиона рублей под два процента годовых.

«Управление калужского троллейбуса берёт кредит в рамках мер государственной поддержки, предложенных президентом России, — пояснил директор МУПа депутат Вадим Витьков. — Если в период до июня 2021 года предприятие не будет сокращать штат сотрудников, то возвращать проценты и тело кредита не потребуется. Фактически это безвозвратная субсидия от государства и Сбербанка. Эти средства будут для нас существенным подспорьем и позволят компенсировать убытки, понесённые в период карантинных мер и вызванные отменой ряда маршрутов в связи с ремонтом дорог».