Подгорица, 22 июля, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Национальная авиакомпания Montenegro Airlines понесла миллионы убытков из-за пандемии коронавируса, сообщает портал CDM со ссылкой на представителей компании.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines

«В настоящее время невозможно дать точные данные о потерях Montenegro Airlines, вызванных пандемией, поскольку она всё ещё продолжается. Но по сравнению с предыдущим годом доходы МА за период с января по июнь 2020 года ниже на 15 миллионов евро», — сообщили представители черногорского авиаперевозчика.

«В этом году мы осуществили 84 рейса и перевезли 4432 пассажира. За тот же период в 2019 году у нас было 515 рейсов и перевезено 43 577 пассажиров», — подчеркивают в авиакомпании.

В настоящее время Montenegro Airlines выполняет рейсы в Цюрих, Франкфурт, Дюссельдорф, Париж, Копенгаген, Любляну и Ганновер, с уменьшенной интенсивностью.