В Калуге озаботились проблемой обрезки деревьев
Калуга, 22 июля, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июля, на заседании Городской думы Калуги депутат Александр Окунев поднял вопрос обрезки аварийных деревьев.
По словам временно исполняющего полномочия городского головы Дмитрия Денисова, необходимые работы проводятся, техника МБУ «Калугаблагоустройство» задействована на сто процентов, база учреждения буквально завалена собранными на территории города упавшими деревьями.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко в свою очередь напомнил, что обрезка и валка аварийных деревьев на дворовых территориях зачастую является обязанностью управляющих компаний, далеко не все из которых добросовестно выполняют свою работу. К нерадивым управленцам будут применяться меры административного воздействия. Заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов обратил внимание руководства города на состояние деревьев на Театральной площади.
На заседании был затронут и вопрос ремонта дорог. Депутат Карп Диденко напомнил о необходимости выполнения гарантийных обязательств подрядчиком, осуществлявшим ремонт дорог в рамках проекта БКАД в 2019 году.
Временно исполняющий полномочия городского головы предложение поддержал.
Депутат Павел Середин поднял вопрос проведения дренажных работ на улице Максима Горького: в настоящее время вода с улицы заливает дворы расположенных поблизости домов. Дмитрий Денисов заверил народных избранников что ситуация находится под контролем и в скором времени все необходимые дренажные работы будут выполнены.