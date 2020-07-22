Донецк, 22 июля, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Пожар начался в двух жилых домах в районе села Коминтерново (ДНР) после обстрела со стороны украинских формирований, сообщает 22 июля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Пожар начался после обстрела ВСУ территории ДНР в 15:30 мск. В результате загорелась сухая трава, а затем и дома на улице Кирова в Коминтерново.

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Напомним, ВСУ обстрелом утром сегодня, 22 июля, повредили магистраль канала Северский Донец — Донбасс, оставив без воды часть районов ДНР.