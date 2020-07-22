Нальчик, 22 июля, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту спецоперации, в результате которой были нейтрализованы четверо боевиков. Ведется расследование преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору», сообщили 22 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля около 08:00 в лесном массиве в районе селения Лечинкай Чегемского района была ликвидирована группа бандитов, входящих в законспирированную ячейку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным следователей, боевики скрывались в оборудованном для длительного пребывания лагере. Сдаваться силовикам без боя они не стали, открыв огонь по правоохранителям. Все четверо были ликвидированы ответным огнем.