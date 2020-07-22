Вашингтон, 22 июля, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что недавние действия Китая на границе с Индией являются примером «недопустимого поведения» Пекина, 22 июля сообщает агентство Reuters.

U.S. Department of State Майкл Помпео

«Я уверен, что совместными усилиями мы сможем защитить наши интересы» , — заявил Помпео на саммите Бизнес-совета США и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне произошло столкновение пограничников Индии и Китая на границе в высокогорном районе Гималаев, погибли и получили ранения военнослужащие с обеих сторон.

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