Нью-Йорк, США, 22 июля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Два из трех основных индексов фондового рынка США открылись 22 июля в «красной зоне» из-за эскалации политических и экономических споров между США и Китаем.

Нью-йоркская фондовая биржа

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones опустился на 15,84 пункта (0,06%), до 26 824,56 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,98 пункта (0,06%), до 3255,34 пункта. Однако индекс Nasdaq вырос на 7,22 пункта (0,07%), до 10 687,58 пункта.

В настоящий момент Китай и США находятся в жестком противостоянии из-за COVID-19, в возникновении которого администрация Дональда Трампа обвиняет Пекин, а также нового китайского закона о нацбезопасности, ограничившего автономию Гонконга.

Читайте также:Nasdaq установил рекорд закрытия на Уолл-стрит