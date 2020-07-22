Краснодар, 22 июля, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Краснодарский край завершил уборку зерновых первым на территории Российской Федерации, сообщили 22 июля в пресс-службе администрации края. Урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур в регионе составил в целом более 9,4 млн тонн, в том числе более 8 млн тонн пшеницы.

Мсх.ru Уборка урожая

«Этот результат стал действительно победой, потому что достигался в сложных условиях. Засуха, заморозки, выдувание посевов и снова заморозки. Ученые оценивали ситуацию как аномальную, таких резких погодных скачков в регионе не было десятки лет. Неоптимистические прогнозы экспертов позволяли рассчитывать максимум на урожайность 39—40 ц/га. Более того, под угрозой была и осенняя посевная кампания урожая будущего года», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

На данный момент обследовано 5 млн тонн зерна — 86% его составляет зерно продовольственное 2-го, 3-го и 4-го класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае губернатор Кондратьев заявил о планах по снижению объёмов экспорта пшеницы в пользу внутреннего потребителя.