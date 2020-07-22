Рязань, 22 июля, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Восстановление объектов усадьбы Кашиных идёт полным ходом в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области. После реставрации в оранжерее, амбаре, каретном сарае и бане разместят экспозиции, посвящённые Сергею Есенину. Ход работ оценил губернатор Николай Любимов, который 22 июля провёл в селе выездное совещание, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ryazangov.ru Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново Рыбновского района Рязанской области

На совещании обсуждались вопросы подготовки и проведения празднования 125-летия со дня рождения Сергея Есенина, которое состоится в октябре 2020 года. В рамках утверждённого по поручению президента РФ плана мероприятий по развитию объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь — место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А. Есенина», сейчас проходит реставрация объектов усадьбы Кашиных. В каретном сарае планируют разместить уникальные экспонаты, посвящённые поэту, из фондов пяти музеев России, многие из которых редко выставлялись прежде. Оранжерея и баня предстанут перед посетителями с полным воссозданием внутреннего интерьера. В амбаре можно будет ознакомиться с историей села Константиново.

«Темпы работ хорошие. Все объекты должны быть сданы в срок. В музее, куда приезжает много людей, будут созданы пространства для новых экспозиций. Появится возможность выставить экспонаты, которые до сих пор были в запасниках, проводить крупные выставки. Это знаковое место для Рязанской области, России в целом. Оно таким было и будет как для рязанцев, так и для туристов, которые приезжают в наш регион», — сказал Николай Любимов.

Реставрацию планируют завершить в августе 2020 года. Торжественное открытие запланировано провести 3 октября в рамках Всероссийского есенинского праздника поэзии.