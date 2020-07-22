Москва, 22 июля, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2 адаптируется к человеку — его способность вызывать заболевание снижается, но сезонный подъем заболеваемости, вероятнее всего, будет в ноябре-декабре. Об этом сегодня, 22 июля, на пресс-конференции заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим в Санкт-Петербурге

«Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку, и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим — одна-две инфекционные болезни», — сказал специалист.

По всей видимости, коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным, его пик будет приходиться на ноябрь-декабрь. Выраженность сезонного подъема не будет очень высокой.