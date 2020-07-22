Москва, 22 июля, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Американские разведывательные самолёты Р-8А «Посейдон» и U-2S военно-морских сил США замечены над акваторией Чёрного моря, сообщили 22 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик U-2 ВВС США

Кроме того, над акваторией Балтийского моря был замечен разведывательный самолёт Р-3С «Орион» германских ВВС. Крылатых шпионов выявили радиолокационными средствами разведки дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов.

«Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение», — сообщили в Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что нарушений государственной границы страны допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю, по данным российского Минобороны, у границ страны вели разведку 36 иностранных летательных аппаратов.