Владимир, 22 июля, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области сотрудник медицинского учреждения второй раз заразился коронавирусом после уже перенесённой инфекции. Как сообщил портал «Губерния33», об этом губернатор Владимир Сипягин рассказал во время прямого эфира в соцсети.

Gubernator33.ru Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин

«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области по состоянию на 22 июля выявлены 5333 носителя коронавируса. 4774 пациента были выписаны, 116 человек скончались.