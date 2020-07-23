Нью-Джерси, США, 23 июля, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Попытки заставить управляемый термоядерный синтез работать на благо людей пока что упираются в необходимость поддерживать в ходе реакции огромные температуры и обеспечивать весь процесс сложной аппаратурой. Так что до сих пор о промышленном применении вожделенного термояда говорить не приходится. Но что, если мы делаем что-то неправильно и существует простой путь организовать термоядерный синтез, способный дать человечеству дешевую и почти неограниченную энергию? Ответом на этот вопрос делится в ИА REGNUMДжонатан Тенненбаум.

Установка для плотной фокусировки плазмы

Да, способ обойти естественные ограничения термоядерной реакции есть. Для этого надо всего лишь использовать возможности, которые предоставляет сама природа. Открывается же такое «окно природных возможностей» при использовании устройства фокусирования плотной плазмы, сокращенно DPF — the dense plasma focus. Эта установка может помочь «соорудить» столь плотный электрический разряд, что внутри него возникнут искомые условия для проведения термоядерного синтеза.

Эксперименты уже показали наличие реакций синтеза в условиях, когда DPF работает в дейтериевой среде. Только вот промышленную установку на таком принципе никто не собирался делать. Пока эта мысль не пришла в голову специалистам лаборатории Lawrenceville Plasma Physics, которые решили применить DPF для реакции синтеза водорода и бора. Почему было выбрано именно такое соединение, а не более привычные для экспериментов в этой области дейтерий и тритий?

Читайте подробности в статье Джонатана Тенненбаума «Чистый бор намерен заменить радиоактивный уран в атомной энергетике».