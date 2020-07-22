Москва, 22 июля, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 во второй декаде июля снизилась до рекордно низких 4,55%. Такие данные приводит 22 июля пресс-служба Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

В первой декаде июля, согласно данным регулятора, показатель находился на уровне 4,63%, в последней декаде июня — 4,8%.

Как уточнили в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитана на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.