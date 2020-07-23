Москва, 23 июля, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Российской торговле и промышленности все никак не удается поднять себя на должную высоту. С причинами происходящего пыталась разобраться автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Council.gov.ru Денис Мантуров в Совете Федерации

Министерство промышленности и торговли РФ, руководимое Денисом Мантуровым, не дало ожидавшегося от него результата. Иначе как понять тот «разнос», который был устроен его руководителю в ходе «правительственного часа». Россия так и остается сырьевой державой, экспорт несрьевых товаров выросла за последние пять лет всего лишь на 6%.

Показатели, которых требовалось достичь по планам национального проекта, в российском экспорте достигнуты не были. И помимо этого существует немалое число доказательств того, что опереться на собственные силы в развитии несырьевого производства у России получается пока очень слабо. Есть ли в принципе путь, который может привести современную Россию в то чаемое состояние, когда в каждом доме можно будет найти предметы российского производства?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Экономика против Мантурова: над министерством сгущаются тучи».