Пекин, 22 июля, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Тысячи людей эвакуированы из деревень вблизи китайского города Энши из-за наводнения после ливней и оползня, 22 июля сообщает агентство «Синьхуа».

Philippe Semanaz Наводнение.

Наводнение началось после того, как оползень заблокировал приток реки Янцзы в провинции Хубэй. В результате образовалась запруда и озеро, которое начало разрастаться и затапливать окрестности.

За последние дни на ряд провинций Китая обрушились сильнейшие ливни за десятилетия. По сообщению синоптиков, непогода будет продолжаться всю неделю.

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