Тюмень, 22 июля, 2020, 17:06 — ИА Регнум. В Тюмени при чистке канализационного коллектора были обнаружены лосиные рога. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканала Тюмени».

Пресс-служба «Росводоканал Тюмень» Рога, которые вывели из строя коллектор

Серьёзный засор произошёл в районе дома 122 по улице Московский тракт. Специалисты расчистили его, вытащив рога с намотанным на них мусором и тряпками.

«Судьба лося и личность того, кто сбросил рога в колодец, к сожалению, осталась неизвестной», — констатировал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Специалисты «Росводоканала Тюмени» привыкли расчищать различные засоры и самый крупный мусор в канализации на их памяти был строительным. Но рога лося, спущенные в канализацию — такое на их памяти произошло впервые.