Севастополь, 22 июля, 2020, 16:44 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев официально зарегистрирован в качестве кандидата для участия в выборах главы города, сообщили 22 июля в городской избирательной комиссии.

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Развожаев выдвинут на пост губернатора Севастопольским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Известно, что на пост сенатора от исполнительной власти города в случае победы на выборах Развожаев выдвинул кандидатуры действующего представителя Заксобрания в Севастополе в Совете Федерации Екатерину Алтабаеву, члена Общественной палаты Севастополя Наталью Кирюхину и директора ГБУ «Центр дополнительного образования «Малая академия наук» Сергея Пасеина.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на пост губернатора Севастополя ранее были выдвинуты восемь кандидатов. Регистрацию, помимо Развожаева, сумели на данный момент пройти Иван Ермаков (реготделение партии «Патриоты России»), Александр Романович (региональное отделение партии «Справедливая Россия»), Илья Журавлёв (региональное отделение ЛДПР).